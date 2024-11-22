全國各縣市都有為讓民眾有更好的候車體驗而設智慧站牌及App公車動態，讓民眾能即時掌握清楚乘車資訊。離島澎湖也不落人後，儘管去年九月澎縣議會臨時會一度否決，但現已在澎湖縣本島全面設置公車電子紙智慧型站牌計有389座，並於今（22）日下午4時許於公車總站舉行啟用儀式。

離島澎湖也跟上「流行」，設置公車電子紙智慧型站牌389座，車船處處長馬金足22日在啟用儀式上介紹特色。（許逸民攝）

包括縣長陳光復、副縣長林皆興和秘書長蔡淇賢等縣府三巨頭都參加啟用儀式。陳光復表示，智慧站牌採中、英、日等三國語言顯示，方便各國觀光客使用外，也納入航班與島際間交通船時間，未來除一般政令宣導外，也會開放廣告，增加收入。

為了全面提升公共運輸服務品質，澎湖縣政府目前已設置389座太陽能電子紙智慧站牌。而且為了更好地應對澎湖地區的特殊氣候條件，智慧站牌的外殼和結構經過特殊設計，具備防高溫、防鏽蝕、防鹽害等功能。

澎湖縣政府公共車船管理處強調，智慧站牌的設計核心是環境永續發展。這些站牌採用太陽能電子紙技術，完全依靠太陽能供電運作，具備極高的能源自給能力。即使在連續陰雨天氣下，智慧站牌的電力儲存系統仍然能夠支撐14天的運作，確保服務不中斷。

而且除了提升交通服務外，也具備多功能應用的潛力。像這些站牌不僅可作為交通資訊顯示的平台，還能作為政令宣導、公共政策推廣以及商業廣告的展示，成為傳播公共資訊和商業訊息的重要工具，擴大其社會效益。

車船處處長馬金足指出，智慧站牌除精準的公車到站時間顯示功能，也透過滾動式顯示班車表，乘客可以即時掌握班車的到站與發車資訊，且配備了觸控按鈕，讓乘客可以依據需求選擇查看不同的時刻資訊，還具備招手燈功能，特別適合晚間，並有5年保固。

不過，能即時顯示公車到站時間、多國語言的呈現，以及各式資訊的傳遞的公車智慧站牌建置案，在台灣本島地區已很常見更深入偏鄉地區，像是花蓮去年初即斥資8000萬元完成了400座的智慧站牌建置，同為離島地區，金門縣早已於2019年建置，連江縣亦於2023年初爭取建置。但澎湖縣去年雖已成功爭取中央挹注資源，但去年9月澎縣議會臨時會，一度被撤案。