中華隊22日以8比2擊敗美國隊，投、打、守都表現亮眼，開路先鋒陳晨威4局敲出三壘安打助隊再下一城，踏上三壘時振臂慶賀，他說：「畢竟也想證明自己沒那麼糟糕。」

昨天中華隊以0比2遭到委內瑞拉完封，5局上1出局滿壘時陳晨威站著不動遭到三振，下棒林立飛球出局，錯失追平的機會。今天陳晨威在4局上敲出三壘安打，打回中華隊第2分，之後接替提前傷退的陳傑憲鎮守中外野，7局下在緊戒區前上演美技接殺。

「不會再去想昨天不好的結果，今天繼續照著自己的節奏、設定好自己要打的球。」陳晨威敲安建功後情緒十分高漲，「打出去心情當然有比較好，大家都想為球隊建功，就看誰臨場能夠發揮。」

陳晨威直言，今天自己並沒有被昨天結果影響到，「其實不用想太多，我個人覺得這不是一個很嚴重的問題，大家怎麼看那是他們的想法，我們在場上也會有自己的想法，當下設定、決定是那樣，就是自己要去承擔的。」

談到7局的撞上全壘打牆的美技接殺，陳晨威表示，因為美國選手力量比較大，加上又遇上中心打線，理論上都會守比較深，「所以才有機會追得到。」