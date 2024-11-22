對於明年股利配發是否有機會超越今年，遠東銀發言人林建忠表示「穩定」是基本要求，今年EPS增加不算多，要大賺才會超越。考量每年規模仍要成長，且不可能每年辦增資，股利政策沒有改變，仍會綜合考量評估才決定現金及股票股利配發比例，各半是不錯的選項。

遠東銀2024年前三季合併淨收益99.13億元、年增1.05％，創同期新高。提存前稅前淨利40.3億元、年減5.16％，為同期第三高。受惠提存費用大減86.23％、創近9年同期最佳，使稅後淨利35.31億元、年增2.72％，每股盈餘0.83元，雙創同期新高。

遠東銀指出，前三季資產年增5.7％至8450億元，已超越全年目標8244億元、達成率103％，截至9月底總放款4960億元、總放款7110億元，分別年增6.9％、6.8％，前者達年度預算目標98.7％，後者已超越年度預算目標、達成率103％。

觀察前三季遠東銀主要獲利支柱，雖然利息淨收益44.75億元、年減10.31％，為近5年同期低，但手續費淨收益22.86億元、年增12.49％，自近11年同期低回升。投資淨收益27.92億元、年增達20.75％，創同期新高，帶動合併淨收益小增1.05％、續創同期新高。

遠東銀指出，前三季國內外金融市場熱絡、去年基期較低，財管客戶交易量帶動手續費淨收益成長，美國聯準會不再暴力升息使投資淨收益成長。存放比自去年底72.25％提升至72.49％，多餘美元存款進行換匯交易（SWAP），相關收益年增約44％，彌補利息淨收益下滑。

同時，遠東銀資產品質持續優化，截至9月底逾放比降至0.06％，逾放備呆覆蓋率躍升至2036％，續創歷年最佳水準，配合前2年提列呆帳陸續回收，使前三季提列費用降回正常水準，帶動稅後獲利創高。發言人林建忠表示，未來提存將維持正常，「不會讓人驚訝」。

展望後市，遠東銀維持長期穩健成長策略，聚焦擴大營運規模、增近獲利能力、改善存放利差3主軸。其中，將透過加速手收及交易收入成長，實現收入來源多元化，並專注於高利差的個人及海外放款，多元化存款規模、擴展替代資金來源，以管控資金成本。