李俊安2022年曾因與「黃金大亨」塗誠文共謀，以刷銀聯卡購金方式詐騙陸商1900萬元而被起訴，事後一度銷聲匿跡，但去年再度現身參與詐騙。（本報系資料照）

日前才因刷銀聯卡購黃金助洗錢被起訴的男子李俊安，近日又被新北地檢署查出勾結詐騙集團，假冒中國公安詐騙對岸民眾，利用銀聯卡大肆購買黃金及3C商品變賣洗錢，涉案金額高達新臺幣2億元，受害者超過70人。檢方將李男拘提到案後，聲押禁見獲準。

新北地檢署打擊民生犯罪專組主任檢察官劉文瀚，指揮調查局北部地區機動工作站及警方成立專案小組，發現這個詐騙集團自2023年起，由機房人員冒充中國公安及檢察官，隨機致電受害者，謊稱其涉及詐欺或洗錢，要求將存款匯入指定「代管帳戶」配合調查。

一旦受害人匯款，李俊安立即指揮「刷手」利用對岸核發的銀聯卡迅速購買黃金、手機和平板等高價商品，並藉轉售變現，將贓款洗回台灣。調查顯示，集團速度驚人，匯款入帳僅10分鐘，資金即被刷卡提領一空，導致受害人損失慘重。

李俊安2022年曾因與「黃金大亨」塗誠文共謀，以刷銀聯卡購金方式詐騙陸商1900萬元而被起訴，事後一度銷聲匿跡，但去年再度現身參與詐騙。專案小組自今年7月起持續追查，9月20日同步搜索林口與內湖4處地點，查扣帳冊及手機等證物，並拘提李男及共犯到案。檢方認為李男有串證及反覆實施犯罪之虞，聲押禁見獲準；另名林姓共犯則以10萬元交保。

涉入多起詐騙及洗錢案件的「黃金大亨」塗誠文，除與李俊安合作詐騙外，還被控利用虛擬貨幣交易所進行地下匯兌，涉嫌違反匯兌管理規定，被最高法院判刑3年8月定讞，另案通緝未歸。檢方指出，塗男經營的地下匯兌網絡涉及多地非法資金流動，對金融秩序造成嚴重衝擊。