數位內容開店平台「Content x Creator創利市集」成立3週年，今年宣告進軍聲音創作市場，自11月起正式提供聲音作品上架服務，原圖類及文類作品也新增「配音配樂」功能，包括知名漫畫家游素蘭與編劇王飛然合作的《罌粟花》，聲音創作社團「九號工作室」等均加入，創利內容執行長陳宏睿指出，這樣的創作生態可望向海外推展，吸引更多元的創作者。

王飛然擔任製作人與漫畫家游素蘭、喬英共同作品《罌粟花》今年在CxC創利市集上架。（CxC創利市集提供／李怡芸台北傳真）

「CxC創利市集」目前主要創作類型，小說佔50％、漫畫佔40％，插畫佔10％，而據統計有近20％創作者有跨域媒合需求。「CxC創利市集」觀察「跨域創作經營」及「社群粉絲經濟」為創作經濟兩大趨勢，今年也正式跨足聲音內容，如專輯、有聲書、廣播劇等服務。

「CxC創利市集」指出，開啟聲音創作服務後首月，即吸引知名音聲社團及創作者進駐，包括台灣專注於廣播劇及有聲劇創作的「九號工作室」、致力於IP授權與職人品牌經紀的「華星娛樂」、女性向成人音聲社團「男色研究所」、漫畫、歌手及VTuber等多才作者「Karas」、搖滾樂團「IN N' OUT」、以及音樂創作人（前街聲總經理）「小海」等。

陳宏睿指出，「CxC創利市集」鏈結跨域創作者的模式，已和馬來西亞、印尼、泰國等市場接觸並觀察有合作機會，目前海外作者約占5％，期待未來能將多元創作生態圈成功經驗複製於海外，如中國大陸及馬來西亞等華文市場，且觀察如游素蘭等知名創作者的吸力，加上開通了微信支付功能，大陸讀者已有明顯增加，預估未來可吸引多國多元創作者進駐。