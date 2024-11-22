近期勞動部傳職場霸凌，又因處理態度消極引發民眾不滿，新北市議員黃淑君就指出新北校園竟也出現類似案件，一名代理老師因遭校長職場霸凌遂於8月向教育局提出申訴，想不到調查結果竟要等到12月才會出爐，且當事人想了解案情也得不到回應，質疑「行政程序冗長又不透明」；教育局回應，四個月內仍符合規範，案情則需依規定待調查結果出爐後才可得知。

據了解，該案發生於板橋某國中，也曾有新聞報導指出校長有疑似霸凌的情況，持續時間相當長、至少有4名教師深受其害，當中亦有教師不堪遭長期辱罵而離職，也有不少教師雖然已被罵到身心俱疲，但擔心求助後會被以「身心狀況有問題」為由調職，因此只能默默忍受校長的辱罵。

黃淑君提到，該名教師在校長長時間針對下，已出現嚴重心理問題，例如夜不能眠、自殘等，好不容易鼓起勇氣提出申訴，調查單位卻又拖遲許久才找當事人說明案情，自8月迄今仍無結果，且身為主管機關的教育局也沒有提供任何心理輔導資源，讓教師獨自一人面對龐大壓力。

教育局回應，獲報後立即成立調查小組，而其人員組成為外聘法律、心理或勞動法規等專家學者，並無刻意拖延，原則上調查報告需在提出申訴後2個月內完成，但若必要時或需補充調查資料，最多再延長2個月，而本案因調查過程事證需要，請當事者再補正提出資料，目前調查小組撰寫調查報告中，預計最晚12月中旬確認本案情形，另教育局針對該校長因情緒管控不佳，致學校聲譽受損部分，已進行行政懲處小過一支，以資警惕。

教育局澄清，凡有類似案件發生，皆會在第一時間對當事人啟動員工協助方案，提供工作調整建議、心理輔導、醫療協助、法律諮詢等有效協助與關心，使員工免受霸凌侵犯，安心投入工作，惟本案教師提出申請調查時已在外縣市任教非本市教師，故未啟動員工協助方案。

教育局補充，該校長坦承「情緒管控不佳，造成該名老師不適與誤解」，事後亦透過管道向該名老師表達歉意，並向全校同仁說明深自檢討改進；教育局也督導要求校長持續努力調整改善領導溝通模式，改以鼓勵包容、正向的管理方式，營造友善溝通的工作環境。

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