迎接2025年，台中市政府將於12月31日晚間在水湳中央公園舉辦跨年晚會，22日公布首波重磅卡司，當晚將由韓國「OST妖精」輝人Whee In與華語新天團告五人，以雙「人」組的方式炒熱現場氣氛，輝人並搶先預告近來正努力準備粉絲喜愛的歌曲，當晚將有特別彩蛋獨家送給台中。

2025台中跨年晚會將於今年12月31日晚間6點開始暖場演出，正式開場時間為晚間7點，活動長達6小時，台中市新聞局長欒治誼說，當晚將有超過18組超強卡司接力登台飆唱，邀民眾一同來感受台中跨年的獨特魅力。

2024台中跨年晚會吸引24萬人潮湧入，創下空前紀錄，市府再推出重磅卡司，新聞局指出，韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In，今年完成了亞洲、歐洲及美洲17個城市巡演，年初更在台表創下個人演唱會門票秒殺佳績，許多粉絲敲碗家場，最終由台中成功搶人，她將空降台中參與跨年演出。

韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In將到台中跨年演出。（台中市府提供）

輝人表示，很期待在水湳中央公園與超多粉絲一起迎接新年，之前在台灣演出曾唱過中文歌，目前也努力準備粉絲喜愛的歌曲，將有特別彩蛋獨家送給台中。將首度造訪台中的她想品嚐各種食物，當天若粉絲看到她在逢甲夜市逛街吃美食，要記得打招呼。

此外，近日演唱爆紅影集「影后」序曲、挾帶超高人氣的亞洲新天團告五人人氣居高不下，也將於2024年最後一刻壓軸現身台中跨年飆唱，告五人透露，這次的歌單編排特別，將為台中觀眾祭出限定歌曲與精彩演出。告五人並大讚台中美食豐富，每次到台中更必訪燒肉店，也希望新的一年有新作品。