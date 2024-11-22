馬念先、魏如昀及片山凉太今（22日）出席「風格旅遊節」記者會，馬念先分享最近一次家族旅遊，竟幸運吃到《黑白大廚》無菜單料理姨母的安東湯麵，直呼「有趣又時髦」；還有一次他到日本橫濱，現場看到鋼彈非常感動，回台便寫了〈橫濱港的吊單槓看鋼彈〉，別人用照片回憶旅行，他則透過音樂回顧美好。

魏如昀喜歡在旅行中探索當地歷史人文、感受風情與氛圍，曾在德國柏林看見震撼的千年古文物，面對巨大的耶穌神像時也曾不由自主地淚流滿面；還有一次到土耳其旅遊，她把自己當成在地人，帶著吉他在廣場自彈自唱，笑說「到當地盡情享受就對了」。

魏如昀22日出席風格旅遊節記者會。（XINMEDIA欣傳媒提供）

片山凉太4歲後在馬來西亞長大，2019年第一次來台，當時去了木柵動物園和淡水，留下深刻印象，但最近2次來台灣都不巧遇上颱風，親身體驗颱風威力直呼好可怕。他也提到之後想回日本家鄉看看，並分享旅行時的穿搭秘訣，表示：「一定會帶很多頂帽子！這樣就不會花太多時間在頭髮上。」