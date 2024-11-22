114年彰化縣各級農會改選總幹事候聘人登記作業，自本月19日開始，到今（22）日下午3時順利結束，統計全縣1縣級、26個鄉鎮市農會中，共有28人完成登記，其中24人尋找連任，縣農會及埔心、芳苑鄉農會都由新人登記候聘，芳苑鄉更有2人登記，被外界視為明年農會改選的超級戰區。

縣府農業處表示，明年基層農會改選，農業部核定於114年2月15日為農事小組投票基準日，選出會員代表及農事小組組長（副組長），2月26日召開會員代表大會選舉理、監事及出席上級農會代表，3月7日召開理、監事會，互選理事長、常務監事及聘任總幹事。

彰化縣在今（22）日下午3點，順利完成縣級及26個鄉鎮市農會改選總幹事候聘人登記作業，農業處指出，共有28人完成登記參加候聘，其中1縣級及26個鄉鎮市農會總幹事中，有24人位現任總幹事登記尋求連任，另縣農會及埔心、芳苑鄉農會由新人登記候聘。

彰化縣農會現任總幹事張建豐因故未再尋求連任，由呂佩臻完成登記；芳苑鄉農會總幹事謝介民、埔心鄉農會總幹事張旗聞，因屆齡退休也沒有登記，埔心鄉農會由徐彩瑜登記，芳苑鄉則有謝永成、洪翊桓兩人登記候聘，也是全縣唯一兩人登記候聘、有競選的鄉鎮，地方人士認為，芳苑鄉恐將成為明年農會改選的超級戰區。

其餘24名尋求連任的總幹事，分別為彰化市白閔傑、鹿港鎮梁竣傑、和美鎮謝燕如、員林市黃豐盛、溪湖鎮陳金源、北斗鎮陳瑩昇、 田中鎮張瑞欽、二林鎮邱士平、線西鄉王嘉琪、伸港鄉楊忠諺、福興鄉林坤宏、芬園鄉黃翊愷、花壇鄉顧碧琪 、秀水鄉吳明信、埔鹽鄉楊鶉禎、大村鄉廖瑞樺、永靖鄉陳翠玲、社頭鄉蕭良珍、二水鄉羅崴騰、田尾鄉吳政憲、埤頭鄉王宋民、大城鄉蔡南輝、竹塘鄉詹光信、溪州鄉彭顯斌。