高雄起家的「黑浮集團」於2011年成立，旗下有黑浮咖啡等5個品牌，但近來爆出財務危機，會員憂心儲值金及寄杯索討無門。對此，業者22日發聲明指出，集團旗下品牌自11月22日起暫停全台營業，將進行短暫休整，並全力重整相關措施。

黑浮集團表示，集團創辦人沈耿豪、沈宗賢與集團營運夥伴21日深夜召開會議，在經過反覆討論與權衡後，最終做出了艱難但必要的決定，自2024年11月22日起，集團旗下品牌暫停全台營業，進行一段短暫休整，並讓所有夥伴帶薪休假，以恢復身心，蓄力迎接未來的挑戰與轉機。

黑浮集團指出，在短暫休整期間，首先將強化供應鏈管理，確保物料供應穩定，為恢復營業做好萬全準備；其次，重新整合內部人力資源，提供夥伴充足支援與專業培訓，提升整體服務品質。此外，優化顧客服務機制，針對儲值金、寄杯及會員權益進行全面透明化調整，重建顧客信任。

黑浮集團創辦人暨執行長沈宗賢坦言，這是他創立黑浮集團以來最困難的一刻，作為一個經營者，看著他們的夥伴連日來在顧客暴增的壓力下竭盡全力應對，難以分身，夥伴的辛勞和堅守，讓他更加堅定必須暫停營業，給每位夥伴喘息與重整的機會，這不僅是對員工的尊重，也是對顧客的負責。

「這段短暫的休整，將成為黑浮集團啟動品牌各分店新生的重要一步」黑浮集團承諾，所有顧客權益將受到完整保障，並將通過官方社群即時發布陸續恢復營業相關公告，讓每位支持者都能安心等待「黑浮集團共創新生計畫」，讓品牌分店重新起航。