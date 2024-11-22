2024 Meet Taipei創新創業嘉年華21日起於台北圓山花博爭艷館開展，基隆市政府為全力支持在地創業，市長謝國樑22日帶領16家基隆在地創業團隊前往參展，展現基隆的創業實力與創新潛力，更期待替團隊帶來更多交流與合作的機會。本次參展透過「山海故事，港口夜未眠」為主題，展現「人文創意」、「永續經濟」及「地方特色」的深度結合，讓基隆的創業故事出走地方、走向國際。

2024 Meet Taipei創新創業嘉年華21日起於台北圓山花博爭艷館開展，基隆市長謝國樑22日帶領16家基隆在地創業團隊前往參展，展現基隆的創業實力與潛力。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑到場表示，參與2024 Meet Taipei是基隆市展現在地產業實力的重要契機，非常開心能帶領基隆的團隊首度參加這場盛會，基隆市為海洋城市各項建設及產業均與海洋息息相關。

2024 Meet Taipei創新創業嘉年華21日起於台北圓山花博爭艷館開展，基隆市長謝國樑22日帶領16家基隆在地創業團隊前往參展，展現基隆的創業實力與潛力。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

2024 Meet Taipei創新創業嘉年華21日起於台北圓山花博爭艷館開展，基隆市長謝國樑22日帶領16家基隆在地創業團隊前往參展，展現基隆的創業實力與潛力。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑說，市府以「潮嚮．山海基隆」為品牌，承襲基隆市人文底蘊、爬梳產業脈絡，以活力創新、永續發展推動在地產業轉型，並提供專業輔導和資源，致力於培養青年人才，讓基隆成為一個適合青年創業和生活的城市，期待藉由本次參展的機會，讓團隊更具國際視野並能更壯大。

本次基隆參展團隊包括獲「基隆市青年投入創業及公共服務補助計畫」的12家團隊及「基隆市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」的4家團隊，以在地創生為主軸，囊括了基隆海洋與自然元素打造的香氛產品、結合基隆在地食材的寵物友善鮮食、蘊含地方文化的特色咖啡、採用當地食材的美食商家、致力於ESG概念普及與實踐永續共創等。不僅反映出基隆深厚的人文底蘊，也展現了地方創生如何與現代永續理念結合，創造出兼具社會價值與市場潛力的創新模式。

產業發展處長林鼎超補充，今年展會現場計有近500家國內外單位參展，並吸引來自全球的產業專家與投資人士共襄盛舉，市府帶領16家基隆在地創業團隊前往參展，未來也將持續為創業者提供支持，誠摯邀請各界資源與合作夥伴投入，讓基隆的創新能量持續發揮，成為地方創生與永續經濟的成功典範。