本屆世界12強棒球賽開打後，中華隊由旅美捕手林家正擔任主戰捕手，他在引導投手部分獲得好評，可惜打擊端有些陷入低潮，前6場出賽只有預賽首戰對韓國時有1安，22日複賽對上美國隊，4局上敲出二壘打開啟球隊攻勢，單場有雙安演出。

林家正在對韓國之戰敲安後，接下來5場比賽都沒有安打演出，只靠著1次四壞保送上壘，另外吞下6次三振，打擊手感十分低迷。但他今天成為中華隊「起爆劑」，4局二壘安打開啟攻勢，再靠著張政禹落點巧妙安打跑回第1分，7局上也參與了中華隊10人次、5分猛攻。

今天敲出雙安揮別打擊低潮，林家正仍是一貫的平常心面對，「打擊策略方面確實有做些修正，預賽時心有比較及一點，但來這裡是新的開始，雖然前面沒有安打，但擊球品質是好的，希望能保持手感延續到明天。」

這場比賽也是中華隊繼2003年世界盃後，在成棒層級比賽首次擊敗美國隊，林家正說：「這是屬於團隊的勝利，無論投、打還是守備都有發揮才有今天結果，團隊很棒，大家抱持想要贏球心情面對每天比賽，拿到勝利很開心。」

因為這次為台灣出戰12強，林家正「圈粉」無數，許多女球迷自稱「家正婦」，他有些害羞的說：「說真的，比賽時盡量沒去看社群媒體，但這應該是好事，滿開心的，現階段專心在球場，很謝謝他們支持，我會更努力。」