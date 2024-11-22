美國一名高中生因使用人工智慧（AI）工具來作歷史課作業被指控作弊，他的父母要求學校刪除不良紀錄並調高成績的訴訟遭聯邦法官駁回。波士頓聯邦地區法官萊文森（Paul Levenson）裁定，麻州亨厄姆高中校方判定該學生違反學術誠信規範是合理的。

據《路透社》22日報導，這起案件源於2023年12月，校方發現該學生在提交的作業中使用AI工具產生的文本，甚至包含引用虛構書籍，且未標註來源。作為懲罰，學生被處以星期六留校察看，還被拒絕加入美國國家高中榮譽生會（National Honor Society），但後來獲准重新申請並成功入會。

法官指出，AI生成技術的普及確實為教育界帶來挑戰，但學校的抄襲政策足以提醒學生，不得將來自其他來源的文字冒充為自己的作品。這名學生和他的朋友不只是使用AI作為研究輔助，而是直接複製AI工具Grammarly生成的文本，甚至連生成文本中所提供的「資料來源」都沒有檢查過。

家長指控校方未明確說明AI的使用規範，侵犯了他們小孩依美國與麻州憲法享有的正當程序權利。對此，法官認為證據顯示學生對AI工具的使用有明顯違規行為，校方處置並無不當。

學校律師諾里斯（Gareth Norris）稱判決符合事實與法律，家長律師法瑞爾（Peter Farrell）則表示將繼續推進案件發展。