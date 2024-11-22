日本「群馬王子」町田啓太人生首場海外粉絲見面會23日獻給台灣，22日他先提前抵台，並以短髮新造型現身，現場大批粉絲熱情接機，他親和力十足，還與粉絲小聊一下，而接受台灣媒體訪問時，被要求秀幾句中文，町田立刻用中文問：「我的新髮型好看嗎？喜歡嗎？」

在機場有粉絲拿著「群馬王子」紅布條迎接，他看到後相當驚喜，笑說：「學生時期很羨慕表現很好的學生會收到這種布條，因此看到很開心 」，而原本留一頭長髮的他，突然剪短，被媒體虧好不容易適應了卻又剪短，他不好意思地說，自己剪髮都是為配合角色而剪，不然本身對髮型並沒那麼注重。

町田啓太為了實現與粉絲的約定，23日來台舉辦人生首場海外粉絲見面會。（LDH 愛夢悅提供／杜欣穎台北傳真）

見面會剛好撞期台灣電影盛會金馬獎，他也分享看過的台灣電影，「之前在串流平台上看過《誰先愛上他的》，尤其最後有一幕有舞台劇的地方印象很深刻，看完流了眼淚」。而剛好謝盈萱演出的《影后》最近相當熱門，他則說，自己已經先加到追劇清單，現場更向記者學了當中的台詞「是我先看到的」，還加碼說「我會常常來」，打算在明天見面會上對粉絲說。

最近他也買了吉他，至於明天的見面會上會不會秀一段？他則說：「明天可以不用太期待，可以期待我做其他事，可以期待以後可能會以彈吉他的表演身份來台灣。」被問到未來是否考慮參與台日合作電影，他表示相當期待，希望能演出貼近自身現況的角色，「我現在30多歲，想詮釋在成為成熟大人道路上，仍在摸索階段的心境。」

最後他提到，這次會辦見面會的理由，就是上次電影宣傳有粉絲提問「要怎樣才能見到你」，他說：「我想說只有辦這樣的活動，才有辦法面對面見到大家，因此這次是來赴約，希望現場朋友可開心來看，也希望自己能全心投入，玩得開心。」町田啓太台北見面會在Legacy MAX舉行，現場還可購票。