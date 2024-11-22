花蓮警分局某派出所男警員，涉嫌持手機在所內派出所偷拍女警如廁，女警察覺有異通報。警分局立即調查，查扣男警手機，內容疑有廁所門外觀等，未發現女生私密照片或影片，已先他調職，依妨害祕密罪嫌移送法辦，並全面檢測各駐地反偷拍。

花蓮警分局是在11月14日接獲女性同仁通報，疑似遭同所男警偷拍。據悉，女警描述，她到無障礙廁所如廁，聽到外面有異音，懷疑遭到偷拍。由於當時只所內只有這名男警值勤，派出所所長詢問，男警承認有進廁所，但否認偷拍女警。

全案通報，花蓮警分局啟動調查，經檢查這名男警手機，未發現拍到個人私密部位的照片或影片，只有一小段照到廁所門的影像，之後畫面就斷掉，進一步清查男警所有的手機、電腦，都沒有查到存有不法影像，已送縣警局鑑識科進行數位鑑識還原，深入追查是否有被刪除的畫面。

據了解，這名男警22歲，警專畢業沒多久，去年才分發到花蓮，先在其他分局服務，上月中旬派到花蓮警分局。警方已依妨害祕密罪嫌將涉案男警送辦，分局內部也啟動性騷擾防治法調查。

花蓮分局秉持勿枉勿縱原則，除立即啟動調查依法處置外，也針對所有單位駐地實施反偷拍偵測，務必全力守護女性同仁職場安全。