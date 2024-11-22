砸6000萬獵殺綠鬣蜥！綠鬣蜥危害日趨嚴重，但目前投入預算有限且僅限地方政府委外廠商才能獵捕，農業部林業及自然保育署22日拍板除了在沒有公共安全疑慮，積極使獵槍等工具外，也將依野保法公告為外來入侵威脅，且民眾受訓後參與獵殺還可以領取每隻最高250元獎勵，並設定明年12萬隻移除目標，希望可以在1年至2年內讓族群下降。

農業部林業及自然保育署22日拍板除了在沒有公共安全疑慮，積極使獵槍等工具外，也將依野保法公告為外來入侵威脅，且民眾受訓後參與獵殺還可以領取每隻最高250元獎勵，並設定明年12萬隻移除目標，希望可以在1年至2年內讓族群下降。（林良齊攝）

據林保署掌握，目前全台灣約有20萬隻綠鬣蜥，並以台南市、高雄市及屏東縣較為嚴重，綠鬣蜥除了危害農產品外，也會挖掘堤防，造成水利設施危害，更涉及公眾安全。

林保署今天邀集多個地方政府、學者及民間專家討論綠鬣蜥移除事宜，林保署署長林華慶轉述，會中盼在沒有公共安全的前提下，應積極使用獵槍、空氣槍等合規工具，且地方政府應擴大移除人力，以提高移除量能與覆蓋率，且委外標案應增加可跨年度的擴充條款，讓移除工作不中斷，並且設定明年12萬隻移除目標，每月也會檢討並且公布。

林華慶說，除了專業團隊外，也請地方政府開放個人或團體於接受包括習性、棲地、工具運用及尊重動物福利等發給移除識別證，完成受訓參與的民眾給予成蜥每隻250元、未達30公分每隻100元獎勵，除了現金外也可以提供等值禮券或農產品。

林華慶提醒，綠鬣蜥入侵是因人為管理失當所致，為避免更嚴重的生態與產業危害，移除是必要的作為，提醒大眾不應因此污名化綠鬣蜥，或於移除過程施加非必要的痛苦，地方與中央政府將會持續宣導，若發現也會移送。他強調，農業部已公告禁止飼養、繁殖綠鬣蜥，民眾切勿私養，以免觸法。