今（22）日下午5時許，國道1號北上新營路段288公里處發生一起驚險的多車追撞事故。（台南道路救援（張家班）提供）

今（22）日下午5時許，國道1號北上新營路段288公里處發生一起驚險的多車追撞事故。（台南道路救援（張家班）提供）

今（22）日下午5時許，國道1號北上新營路段288公里處發生一起驚險的多車追撞事故。（台南道路救援（張家班）提供）

今（22）日下午5時許，國道1號北上新營路段288公里處發生一起驚險的多車追撞事故。（台南道路救援（張家班）提供）

今（22）日下午5時許，國道1號北上新營路段288公里處發生一起驚險的多車追撞事故。（台南道路救援（張家班）提供）

今（22）日下午5時許，國道1號北上新營路段288公里處發生一起驚險的多車追撞事故。（台南道路救援（張家班）提供）

今（22）日下午5時許，國道1號北上新營路段288公里處發生一起驚險的多車追撞事故，現場如同車禍大片般零件四散，車道頓時成為「廢鐵戰場」，影響通行秩序。接獲報案後，警方與消防人員迅速出動，派遣救護車與相關器材前往現場展開搶救，並疏導交通。

據了解，現場為1輛大車及6部自小客車事故，車流回堵長達數公里，有2自小客發生翻覆，另輛自小客遭大車追尾，車尾已經變廢鐵，且有人受困，初步了解有8人受傷送醫。警方已派員分流車流，並呼籲用路人配合改道，避免加劇壅塞情形。