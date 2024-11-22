為了讓民主意識從小扎根，高雄市梓官國中舉辦「校內模範生選舉」活動，參選學生展現自己各項才藝與熱情，學校也佈置正式投開票所，印製選票，讓全校教職員工共同參與投票，為學生提供公開公平的競選平台，也讓更多人有機會參與校園民主活動。

梓官國中於本月5日舉行模範生自我發表，12日投票、13日開票，今日宣布當選人後順利落幕，活動過程熱鬧非凡，有學生抬槓鈴、彈鋼琴、唱歌，還有大批同學、親友應援團現場支持，展現學生多元才華，凝聚全校師生熱情。

活動由三年級各班率先進行班級模範生的推選，每班選出1名品學兼優、才藝突出、熱心服務等方面表現卓越的代表，參與校級模範生的競選。

投票結束後，現場學生唱票、計票。（教育局提供／紀爰高雄傳真）

為了讓投票人更瞭解參選者個人特色，學校舉辦模範生自薦發表會，候選人分別上台透過簡報、演講與才藝展示，有參選學生是舉重隊，現場舉起20公斤的槓鈴。（教育局提供／紀爰高雄傳真）

為了讓投票人更瞭解參選者個人特色，學校舉辦模範生自薦發表會，候選人分別上台透過簡報、演講與才藝展示，有參選學生是舉重隊，現場舉起20公斤的槓鈴，也有學生彈鋼琴，唱歌秀才藝，並向全校師生介紹自己的學習歷程、服務事蹟與未來規劃。

經過緊張票選，三年三班同學王柏謙最終以高票當選模範生，成為全校公認的學習榜樣，王柏謙身兼校籃球隊隊長，在團隊中展現卓越的領導力與敬業精神，更在第1次模擬考中取得全校第1名的佳績，他待人和善、樂於助人，不僅在學業上表現優異，品德修養更是眾人稱道，堪稱品學兼優的典範。

校長楊玥玟肯定王柏謙表現，並讚揚所有參選者的努力與勇氣，她指出，模範生選舉活動不僅是榮譽的象徵，更是對學生品格和能力的全面肯定，也期許全體學生向榜樣看齊，努力實現個人夢想。