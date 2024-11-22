2024世界棒球12強賽，陳傑憲因出色表現被封為「台灣隊長」，不僅外形神似男星吳奇隆受到矚目，他的正妹老婆綺綺（Hailey）也意外成為焦點。不過中華隊今（22）日對上美國時，陳傑憲因觸身球丟中右腳提前下場休息，令不少粉絲感到擔心，而綺綺稍早也帶著兒子飛抵東京，希望能替受傷的老公加油打氣。

陳傑憲的老婆綺綺曾是義大犀牛啦啦隊「犀睛女孩」成員，即使現已專注家庭生活，且將是2個孩子的媽，仍維持啦啦隊時期的亮眼外型。而陳傑憲幾日前就跟著球團一同前往日本比賽，綺綺則在22日才帶著兒子飛往東京，稍早綺綺還發文曬出現身機場的照片，開心到日本探班。

陳傑憲甜曬與老婆紀念照。（圖／IG@haileychennn）

不過綺綺透露，這是她第一次獨自帶兒子出國，心情有些緊張，並祈求旅途中能與兒子「合作愉快」，就連陳傑憲也幽默回應：「兒子，你要配合點。」但兒子當時只是專心吃著手裡的零食，看起來非常乖巧。順利抵達東京後，綺綺立刻慶幸說道，兒子從起飛到降落都在睡覺，「看來兒子很適合帶出門」，獨自帶兒出國的初體驗相當成功，也期待母子倆能儘快與陳傑憲會合，替受傷的老公加油打氣。

陳傑憲老婆獨自帶兒飛東京探班。（圖／IG@haileychennn）

陳傑憲在稍早的台美大戰中，因第3局遭觸身球丟到右腳腳掌側邊，雖然他起初忍痛留在上場，但經過防護員治療仍有不適，第5局提早下場休息，至於目前的傷勢，球團表示，「經超音波檢查後有些瘀腫狀況，中華隊隨隊醫師將持續觀察」，後續場次能否如期上場迎戰，仍有待許多變數。