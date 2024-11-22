勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，分署長謝宜容涉及長期職場霸凌。資深媒體人董智森踢爆，民進黨藉著全民憤怒的社會事件，在搞派系鬥爭，湧言會罵菊系罵得很兇，在野黨的動作反而沒這麼大。

董智森22日在《大新聞大爆卦》披露，首先揭發謝宜容霸凌惡行的是民進黨新北市議員李宇翔，屬於湧言會。當時勞動部長何佩珊想如何讓李宇翔不要講話？於是找到何博文，何博文是湧言會的老大哥，又是新北市黨部主委，所以就請何博文去勸李宇翔。現在打謝宜容特別厲害的就是湧言會大本營電視台，在野黨的動作反而沒這麼大。

董智森話說從頭，民國64年，宜蘭大老、省議員郭雨新在宜蘭選舉，找陳菊當秘書，同時邱義仁、吳乃仁也一起幫忙，聲勢浩大。最後郭雨新輸給自由時報的林榮三，而幫郭雨新助選的邱義仁、吳乃仁、陳菊就變成新潮流系，和美麗島系是民進黨內兩大派系。

董智森解釋，新潮流系自認為是昂首公雞，不願進入當時國民黨的公職體系，並指責美麗島系是兔子吃窩邊草，強調「雞兔不能同籠」。

不過，新潮流又分北流、中流、南流。董智森提到，賴清德爭取黨內總統初選提名時，就去找陳菊，陳菊答應相挺還說「三八兄弟，不挺你挺誰！」結果除台南以外，南流並沒有挺賴，北流鄭文燦全力挺蔡英文，中流可能在鄭文燦的影響下，也挺蔡英文。當年除了台南新潮流外，所有新潮流全部挺蔡英文，這是賴清德心中的痛。

董智森認為，這次謝宜容事件，就是民進黨內在搞陳菊。勞動部是陳菊把持，例如勞動部次長許傳盛是野百合出身，在陳菊當台北市社會局長時，就跟著陳菊。

董智森直言，現在民進黨內湧言會罵菊系罵得很兇，還找一堆人助陣，一些名嘴反而變成局外人，他們才是「菊內人」。民進黨藉著全民憤怒的社會事件，在搞派系鬥爭，民進黨內要幫陳菊辯護都會覺得心虛，大家希望陳菊出面講句話，但目前還沒有。