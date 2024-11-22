勞動部勞發署北分署長謝宜容涉職場霸凌，導致一名公務員輕生，遭記兩大過免職。謝宜容神隱多日後，終於錄影道歉。前立委郭正亮認為，謝宜容道歉是有人教的，甚至請律師發律師聲明，表示犯後態度良好。

針對謝宜容錄影道歉，郭正亮今(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，目前新北市檢方已經介入，這件事是有人教謝宜容，她也已經請律師發律師聲明， 表示犯後態度良好。我們也要注意，勞動部的考績會所做的記兩大過免職處分，不一定會生效，因為按照公務員考績法 必須符合8種罪才能夠一次記兩大過，裡面並沒有包括霸凌這種罪狀。有人嚴重懷疑，勞動部考績會所做的懲處，是做樣子來愚弄大家。

郭正亮接著表示，民進黨高官一定要讓人家知道你是玩真的，就是要把謝宜容送公務員懲戒委員會，公務員懲戒委員會的處分，最高級別就是免除職務。勞動部考績會沒辦法做到，因為可以申訴。

郭正亮建議，要撤查勞動部有沒有吃案。若2月早就有人收到陳情，民進黨立委劉建國、洪申翰也這樣說，為何時任勞動部長的許銘春堅持不知道，昨請辭的勞動部長何佩珊也說不知道，這個部會到底出了什麼事？勞動部前次長王安邦去又被調職，這太奇怪了。還公布各局處的登記都找不到資料，這個部會就太可怕了。

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