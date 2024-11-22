實施近30年的停復保將走入歷史，自12月23日起，所有國人，不分身分，不管是否出國，都需持續繳保費。而在失效期之前已申請停保者，可繼續停保，但一入境就自動復保，不會溯及既往追討保費。醫改會對此表示支持，呼籲政府針對尚在停保階段的旅外國人善盡告知制度改變，避免如發生一紙行政文書通知，但民眾沒有收到，造成龐大欠費的狀況。

全民健保1995年開辦時，即有停復保規定，目前僅出國6個月以上、失蹤6個月內者適用。前者是一入境就自動復保，後者是尋獲後立刻復保。然而，該作法卻衍生出許多爭議，例如「一入境就自動復保，不知情下積欠保費」、「買得起機票的人可停保，買不起車票的失業窮人不能停保」、「駐外人員享特權，返台洽公不會被自動復保，即便復保後再停保，也不必補繳3個月保費」等。

社保司22日預告，12月23日起取消停復保，新制預告期共2周。在12月23日前辦理停保者仍可維持停保，但入境後即復保，出於信賴保護原則，不溯及既往，因此不會追討保費；12月23日以後，則不能再辦理停保，不論身分，所有國人都要持續繳保費。除非2年不回國遭除籍，或失蹤滿半年被退保，才能不繳費。

對此，醫改會肯定政府落實健保精神，但也提醒應完善配套措施，避免影響現行海外國人權益。停復保規定帶來許多便利，但因旅外國人停保後，就不需續交保費，直到回台時復保並補繳費用，就可以使用健保看病，引發各界質疑不公、違反「健保量能付費、危難共擔精神」。

醫改會長期主張，全民健保與商業保險不同，長期住在台灣的居民才是優先保護的對象，旅外國人可能沒有負擔對等義務，卻享有和台灣人相同的就醫權益，就可能引發有違公平保費繳納的質疑。對於目前尚在停保階段的旅外國人，醫改會呼籲政府，不但應維護其權益，也需告知制度改變，避免如過去發生一紙行政文書通知，但民眾沒有收到，進而造成龐大欠費的狀況。