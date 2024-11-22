國際刑事法庭（ICC）針對以色列總理尼坦雅胡發布逮捕令，世界各國關注。

國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）周四（21日）針對以色列總理尼坦雅胡、國防部前部長葛朗特、哈瑪斯領導人馬斯里（Mohammad Masri，另名戴夫Muhammad Deif，據信已喪生）發布逮捕令，指控3人在加薩涉嫌犯下戰爭罪、反人類罪。以色列領導階層痛斥ICC不在話下，力挺以色列的美國總統拜登「憤慨」。歐盟要求成員國尊重遵循ICC裁決，匈牙利、捷克明確不同調，匈牙利總理甚至邀請尼坦雅胡到訪，英、法態度曖昧。

路透社周五（22日）報導，ICC發布此令後，美國總統拜登（Joe Biden）直言「無法接受」ICC針對尼坦雅胡、葛朗特發出逮捕令之舉，批評ICC把以色列與哈瑪斯相提並論，並稱「永遠與以色列站在一起」。白宮國家安全委員會表示「美方徹底駁斥ICC針對以色列高階官員發出逮捕令的決定」。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則稱「人人遵守《國際法》至關緊要」，加拿大會遵守ICC裁決，有別於美方立場。

奧地利外長：荒謬

歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說，ICC針對尼坦雅胡、葛朗特下達的逮捕令並非政治考量，歐盟所有成員國均應尊重ICC裁決並予以執行，因為ICC是根據《羅馬規約》（Rome Statute）於2002年開始運作，歐盟所有成員都在規約簽署國之列，有義務執行ICC命令。支持巴勒斯坦人的荷蘭、瑞士、愛爾蘭、義大利、西班牙均表示會依照羅馬規約與國際法履行承諾與義務。奧地利也表達同樣立場，但外長查倫柏（Alexander Schallenberg）稱逮捕令很荒謬。

匈牙利總理奧班11月8日在布達佩斯出席歐盟非正式峰會記者會。（資料照／路透）

匈牙利、捷克唱反調

歐盟內部至少2國唱反調，頭一個就是現任輪值主席國的匈牙利。總理奧班（Viktor Orban）周五說，他會邀請尼坦雅胡到訪匈牙利，而且他保證「不會遵循」ICC對尼坦雅胡發布的逮捕令。他批評ICC此舉「錯誤」，並強調尼坦雅胡將可在「足夠安全」的條件之下在匈牙利進行談判。奧班2010年上台以來與尼坦雅胡交好，尼坦雅胡2017年曾訪問匈牙利。

另一個是同樣長期挺以色列的捷克。外交部稱尊重國際法規範的義務，但總理費亞拉（Petr Fiala）在社群平台發文直指ICC做了「不恰當」的決定，「把民主國家民選領袖與伊斯蘭恐怖分子領導人並陳，此舉有損ICC權威地位」。

英法均未直言是否配合逮捕

法國外交部表示會依ICC法規因應逮捕令，但以法律複雜為由拒絕證實會否逮捕尼坦雅胡。英國首相施凱爾（Keir Starmer）發言人表示，英國尊重ICC獨立地位，但未確認英國是否支持ICC這次發布的逮捕令。

挪威外長艾德（Espen Barth Eide）表示，ICC以明智審慎態度行使職權很重要，他相信ICC「會依據公平審判的最高標準」審理此案。瑞典外長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）回應，瑞典執法當局決定在國土範圍逮捕ICC發布逮捕令的對象。土耳其外長費丹（Hakan Fidan）認為ICC此舉非常重要，「我們會繼續努力確保國際法獲得落實，懲罰種族滅絕的行為」。

約旦外長沙法迪（Ayman Safadi）表示ICC裁決應受尊重與落實，「巴勒斯坦人應當獲得正義」。此前即已向聯合國國際法院（International Court of Justice，ICJ）指控以色列在加薩遂行種族滅絕的南非，也對ICC這項決定大表歡迎。ICC目前有124個成員國，有義務逮捕遭到通緝的人士。然而美國、以色列均非ICC成員且拒絕承認ICC管轄權。