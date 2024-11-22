立法院長拍板考試院正副院長及委員人事同意權案時程，將於12月17日院會上午行使同意權案記名投票表決。22日先舉行公聽會，邀請學者專家7人，立委7人發表意見。對於考試委員被提名人是否要有政治專業等論戰，專家看法不一，也有專家呼籲新一批的試委應制定2050文官制度前瞻白皮書。另立委部分則著重在考績會制度，民進黨立委鍾佳濱表示，考績法只有上對下考核精神壓力的規定，希望未來考試院應該對此有積極作為。

台灣民眾黨立法院黨團推薦的學者專家、台北大學公共行政暨公共政策學系教授紀俊臣提到，考試委員的提名，很多是政治任命，專業可能不大夠。他建議，國家考試的典試委員、命題委員及閱卷委員，皆宜有更專業的學者專家延聘，更宜老中青，才能提升文官人力品質。

民進黨立法院黨團推薦的學者專家、政治大學法律系副教授林佳和指出，他認為法律乃至於某種政治專業，恐怕是必要的，而他所指的政治專業，並非政黨傾向。另外，有法律專業的考試委員更能清楚掌握考試權與其他憲法機關的關係。

國民黨立法院黨團推薦的學者專家、民主文教基金會董事長桂宏誠說，建議立委行使同意權時，應認真審查被提名人是否符合法定的積極資格，像是考試委員被提名人鄧家基、伊萬．納威是以「學識豐富，有特殊著作或發明者」的資格條件獲得提名，他們是否有特殊著作或發明，就是審查重點。

國民黨立法院黨團推薦的學者專家、東吳大學法律學系專任教授陳清秀說，根據憲法規定，考試委員要超出黨派以外，依據法律獨立行使職權，他建議要擔任考試委員的人，要辭掉政黨的職務，包括退出政黨。

桂宏誠也說，關於院長這部分，要請教院長被提名人，一個考紀會懲處兩大過的嚴重案件，還沒有開考績會前，為什麼行政院長就可以先對外說明懲處結果？這樣符不符合考績法規定，院長被提名人要說明。