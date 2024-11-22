男星吳慷仁去（2023）年憑藉電影《富都青年》奪下金馬影帝，依照慣例金馬獎男女主角會邀請上屆得主頒發，不過金馬執委會先前公布嘉賓名單時卻透露，吳慷仁因「有工作在身，不克前來」，沒想到在本屆金馬獎前夕，主辦方正式回應，吳慷仁23日晚間將出席頒獎典禮。

吳慷仁22日晚間透過金馬執委會轉達：「感謝媒體朋友的關心，在最後一刻確定可以在不影響劇組的情況下，出席典禮。過程中做了很多努力，主要是為了實現來參加金馬獎的承諾。」表示很感謝金馬獎所有人的幫忙安排，劇組和經紀公司的支持，正式宣布出席金馬獎的消息。

不過，吳慷仁也透露，因為行程安排緣故，將不會出席紅毯。至於他何時會現身典禮，金馬執委會則回應，吳慷仁將與上屆影后林品彤擔任頒獎嘉賓，一同揭曉本屆的最佳女主角，希望為新科影后獻上祝福。

吳慷仁（左）將與林品彤一同頒獎。（圖／中時資料照）

吳慷仁先前因簽約大陸經紀公司一事掀起熱議，不僅缺席10月的金鐘獎，未親自上台領取金鐘視帝獎座，原本還將缺席本屆金馬獎，「有工作在身，不克前來」，沒想到幾經波折之後，才在頒獎典禮前夕宣布好消息，準備與各路電影人享受這光榮時刻。