知名網紅白紀亞17歲時登上《康熙來了》打開知名度，當時她自曝「交往過60多個男友」掀起熱議，後來轉戰直播界，隨著人氣上升又爆出曾拿打火機燒別人私處毛髮等霸凌新聞，再度登上媒體版面。神隱長達2年沒更新社群的她，20日無預警更新近況，曬出27歲生日照震驚大批網友。

翻看白紀亞IG可以發現上一篇貼文停留在2022年12月29日，將近2年沒有更新，留言區甚至出現網友寫下「R.I.P」。近日她終於現身，曬出多張照片中可見，她身穿粉藍漸層色禮服，跟頭髮色系呼應搭配，夾著藍色蝴蝶結髮飾、戴上珍珠項鍊，洋裝浮誇泡泡袖設計相當夢幻。

白紀亞上一篇貼文時間，停留在2022年12月29日。（圖／翻攝自白紀亞IG）

白紀亞畫上精緻妝容，一雙大眼睛對鏡頭猛放電，坐在粉紅色床單上，發文開心慶祝自己27歲生日。突如其來的更新近況，也立刻引發許多網友湧入留言：「天啊好久沒更新了～～生日快樂」、「好久不見，差點認不出來」、「生日快樂，臉怎麼有點變圓的感覺」、「女神好久沒出現了，生日快樂」、「紀亞終於出現了！生日快樂，這身打扮根本是美人魚」。

白紀亞無預警更新27歲近況，震驚大批網友。（圖／翻攝自白紀亞IG）

白紀亞曾大方曬零修圖照片反擊酸民。（圖／翻攝自白紀亞IG）

事實上，白紀亞過去曾因修圖問題槓上網友，PO出零修圖照片反擊酸民。不過對於許多人批評她的長相，她也坦承確實不是很上相的人，會修圖而且也愛修圖，直率表示：「修圖是我的興趣，我可以一整天十幾個小時都在研究修圖都沒關係，但會修圖不代表我是照『騙』！」

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