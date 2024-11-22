使用OPPO Find X8 Pro以120倍數位變焦，從松菸的誠品行旅頂樓拍向台北火車站旁的新光摩天大樓。（古明弘攝）

OPPO在台推出AI影像旗艦Find X8系列，搭載天璣9400處理器，主打「AI望遠長焦」、「經典哈蘇人像」和「極速抓拍」3大功能，其中AI望遠長焦，Find X8 Pro最高有120倍數位變焦，號稱「新一代長焦之王」。巧的是，與昨（21）日發表的vivo X200一樣，品牌均祭出演唱會門票吸客，即日起至11月28日於OPPO台北三創旗艦店、台中與高雄的體驗店預購Find X8 系列，並於11月30日至門市現場排隊取機，當天除了送統一超商禮券最高2000元，加碼再抽aMEI張惠妹《ASMR Maxxx 世界巡迴演唱會》專區雙人套票及配件購物金1000元。

OPPO Find X8系列支援到IP68／IP69防塵防水等級。（古明弘攝）

Find X8 系列搭載Hasselblad哈蘇全焦段大師影像，將專業攝影的多焦段，融入輕巧的Find X8 系列。Find X8 Pro配備5000萬畫素超光影4主攝，包含獨家雙潛望鏡頭，提供3倍、6倍潛望焦段；Find X8則採用5000萬畫素超光影3主攝，3倍潛望鏡頭在同級表現內優異，兩者的旗艦配置，每一顆都是主鏡頭，加上OPPO自研超光影圖像引擎，保留畫面豐富的細節。

全新推出的ColorOS 15在影像、與工作場景提供更多應用。影像方面有：「AI消除反光」、還原手震造成模糊的「AI消除拖影」以及加強成像的「AI畫素超高解析度」；在工作方面，有「AI筆記助理」、「AI文件助理」和「AI聊天建議」功能，還有與Google合作的「圈定即搜」，同時整合Google Gemini提高工作效率。

兩款新機採用矽碳負極大電池，Find X8 Pro搭配5910mAh大電量，Find X8則是5630mAh，且皆支援 80W SUPERVOOC有線閃充與50W無線閃充。

OPPO Find X8系列能與蘋果的iOS作業系統傳輸照片、影片和檔案。（古明弘攝）

值得一提的是，OPPO Find X8能與蘋果的iOS作業系統傳輸照片、影片和檔案，Apple用戶下載App後即能類似「AirDrop」功能，無線接收。OPPO台灣總經理劉金Vincent表示，這是品牌為消費者解決痛點的體現。

在手機外觀方面，Find X8 Pro搭配6.78吋懸浮微曲螢幕，四邊角也採曲線設計；Find X8搭配6.59吋平面螢幕，加上側邊外拍按鈕，邊框設計與iPhone 16系列相似。

從vivo X200與OPPO Find X8的新機發現，安卓陣營的AI功能大同小異，部分款式則有「蘋果化」的趨勢。3C達人Tim哥表示，對消費者而言，常用的功能不外乎編寫、修圖，AI功能差不多很正常，只是各品牌命名方式不同，至於「蘋果化」，Tim哥認為願意妥協與蘋果連動反而是加分題，整體而言，上述的同質化與跨平台連動均是迎合消費者需求。

新上市的Find X8 Pro提供16GB＋512GB，售價3萬7990元，有浮光白、靜謐黑兩色；Find X8提供12GB＋256GB，售價2萬7990元，有鈦灰、霧黑兩色。即日起指定通路開放預購，11月29日起正式開賣。即日起至11月28日於台北三創旗艦店、台中三民體驗店、高雄夢時代體驗店預購Find X8 系列，並於11月30日至門市現場排隊取機，當天除了送統一超商禮券最高2000元，加碼再抽aMEI張惠妹《ASMR Maxxx 世界巡迴演唱會》專區雙人套票及配件購物金1000元。

OPPO Find X8與時尚品牌Maison Kitsune聯名推出以「Find Your Fox」為主題的限量版手機殼禮盒及動態桌布。（古明弘攝）

此外，OPPO與來自時尚品牌Maison Kitsune聯名推出以「Find Your Fox」為主題的限量版手機殼禮盒及動態桌布。即日起，於指定通路購買Find X8 系列，即有機會獲得OPPO x Maison Kitsune聯名禮盒，數量有限，送完為止。