創作歌手韋喆（Keril）來自充滿奔放海洋氣息的聖露西亞，11年前到台灣學中文、唱華語歌，2019年參加音樂選秀節目《聲林之王2》後開始被大家認識，今年成功獲得永久居留證，他激動表示：「拿到居留證的那一刻，心裡好踏實，畢竟來台灣11年了，經歷了語言的障礙、文化的適應，到現在可以慢慢的融入，這一路真的經歷不少挑戰。」

他今（22日） 舉辦人生第一個專場演唱會《The Departure－Chapter 2》，咬牙花老本追夢，甚至動用緊急預備金來支持自己的演唱會，希望讓更多人聽見他的聲音。身旁工作人員爆料，這次的演出，其實韋喆是將自己的房租跟房東往後延期，才能有辦法先支付場地費用，甚至到了擔心下個月的生活費該怎麼辦這種花老本的程度，當然最近也陸續獲得很多新的合作機會以及廣告拍攝的收入。

韋喆（右）22日邀阿布絲同台合唱。（川流音樂提供）

韋喆迎來人生第一場演唱會，特別邀請許多優秀音樂人合作演出，陣容包括阿布絲、斑恩、思遠、黑龍等。韋喆說：「在台灣的這塊土地認識到很多不同的朋友，非常感動也很滿足！我覺得阿布絲是一位非常有才華的音樂人，和她一起創作或討論音樂的過程中我都會被她的音樂深深感動，很謝謝朋友的推薦，讓我們在音樂上產生共鳴，建立相互信任和支持的美好友情。」演唱會上2人合唱屬於〈Formosa〉，台下報以熱烈掌聲。

韋喆隨後在台上感性說：「謝謝你們一直以來的支持與鼓勵！無論在音樂上或生活中，我都深受感動，台灣的文化和氛圍深深影響著我，讓我能夠創作出更多反映心聲的作品。希望我的音樂能夠繼續陪伴你們，讓我們一起走過每一段旅程，無論未來在哪裡，我會一直珍惜這份與你們的連結。」全場歡呼聲不斷，也給韋喆最大的支持與鼓勵。