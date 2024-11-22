勞動部勞動力發展署北分署傳出有公務員在辦公室輕生，引發公務員職場霸凌風波。22日議會市政總質詢台北市議員游淑慧、陳炳甫提出霸凌疑慮，游淑慧質疑申訴委員會內部人員多，才導致投訴後案件不成立、黑數遽增，蔣萬安表示，會重啟去年案件調查。

近2年霸凌檢舉有多少件，蔣萬安表示，2023年72件，2024至今累計61件，多數發生在衛生局與轄下台北市聯合醫院，其次是教育局，因含各個學校機關。衛生局長黃建華解釋，衛生局3件，聯合醫院50件，但有23件不成立。

游淑慧質疑聯醫的霸凌檢舉為何有極高比例不成立，聯醫總院長王智弘表示，委員會制度要有公開討論與決定，霸凌案以言語霸凌居多，多是主管用詞激動。 人事處也補充，確實霸凌案件不成立比例高，已要求申訴處理委員會要有2／3以上的外部委員，才能增加公信力。

游淑慧怒批，2／3是自己人，官官相護，永遠說沒有問題，內部委員太多，大家都想遮掩，導致公務員霸凌變成黑數。公務員與外面職場不同，外面可以換公司，但公務員想調單位也不一定能調，申訴還要怕被發現，且申訴調查又是找同事詢問，難怪多數檢舉不成立，現在受害者仍繼續受委屈，呼籲市府重新展開調查。

聯醫表示，不成立的原因包括申訴人與被申訴人對於工作或業務期待認知不同，調查小組讓雙方陳述，由委員討論決議判定是否成立，或未達不法侵害認定標準。另外，報復性類型的申訴，在舉證不足的前提下也可能不會成立。

台北市議員陳炳甫也質疑，如果這些案件都屬實，市府應該要積極掌握資料，了解發生職場霸凌的契機，行政院說會徹查所有機關，若沒有掌握就是市府螺絲掉滿地。

對此，蔣萬安表示，會請人事處等機關，全面了解所有霸凌申訴的進度，以及有沒有沒依照程序進行的案件。