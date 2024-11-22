委內瑞拉先發投手必贏多（左）短命先發0.1局就被日本打退場。（WBSC提供）

世界12強棒球賽22日上演兩支預賽分組冠軍的強強對決，委內瑞拉的前中職洋投必贏多（Ricardo Pinto）完全壓不住日本打者，先發0.1局就丟3分難堪退場。不過委內瑞拉也不甘示弱，2局上就靠A.瑞耶斯（Angel Reyes）回敬兩分炮。雙方隨後都有攻勢但缺臨門一腳，5局結束日本僅以3比2領先。

必贏多預賽拿下2勝且1分未失，複賽登板只解決日本開路先鋒桑原将志。小園海斗二壘打後，辰己涼介將外角指叉球打成直擊左外野全壘打牆的二壘打，助日本先馳得點，森下翔太再補上中外野1分打點安打。

必贏多接著對栗原陵矢、牧秀悟連續投出四壞保送，形成滿壘，委隊只好換投止血，由讀賣巨人左投門德茲（Yohander Mendez）對決左打源田壮亮，儘管讓後者擊出二壘滾地球，但雙殺不成再失1分，幸好門德茲隨後連退兩人結束該局。

日本推出預賽對中華隊的勝利投手才木浩人，儘管一開始就有隊友打下3分本錢，但2局上才木保送首名打者弗洛瑞斯（Ramon Flores）1出局後又被瑞耶斯轟出兩分炮，在本屆12強首次失分。

日本由才木浩人先發對決委內瑞拉。（WBSC提供）

才木挨轟後一一化解對手攻勢，用88局完成5局先發，被擊出2安並有1次四壞，飆出5K，只因兩分炮失掉分數，以勝投候選人之姿退場。委隊則靠門德茲、布瑞托（Liarvis Breto）兩名左投接力撐完前5局，緊咬1分差距。