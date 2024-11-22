《中時新聞網》先前獨家報導「北部酒店嫩妹染愛滋，連恩客也遭殃」，消息震撼外界。北市聯醫昆明防治中心昨(21)表示，「近日篩檢民眾突然暴增」。而一名知情酒店妹麗娜(化名)向《新聞歸剛欸》透露，酒店業者「斷崖式」慘況。另外《中時新聞網》副總編輯戴志揚再爆震撼內幕，不少老司機剉咧等。

【新聞歸剛欸】酒店妹染愛滋業者慘兮兮！社會記者再爆「1事」恩客嚇瘋 ‪

酒店愛滋女新聞曝光後，北市昆明防治所證實，「一周內有20多人都因擔心來篩檢，後續追查與北市案件無關，仍有民眾很擔心」。此外，戴志揚透露，「近日引發『篩檢效應』，據傳染愛滋女子年紀很輕，上班地點很快被起底，不排除曾和恩客進行性交易，人人自危」。

酒店愛滋妹北部業者生意受影響。資深社會記者戴志揚再爆震撼內幕。（記者游定剛拍攝）

由於染疫擴散狀況不明，戴志揚說這次防治中心做出台灣首創「看新聞做篩檢」不尋常之舉。同時戴志揚追查業者營運狀況，「消息曝光酒客明顯變少，尤其做S(性交易)的小姐生意幾乎沒了，後來確認事發店家後，客人才漸漸回流，但仍不敢大意」。

酒店妹染愛滋，近日民眾引發「篩檢效應」。（資料照，非本案件）

戴志揚推斷，染愛滋的嫩妹，即便曾在其他酒店上班過也不會承認，「同業私下很恐慌，並要求旗下從業人員盡快篩檢，以免生意再受影響」。

酒店業者要求旗下小姐盡快去做篩檢。（資料照，非本案件）

另外，一名北部知情酒店妹麗娜(化名)坦言，「店內生意掉一半，30幾間包廂僅剩10幾間在運作，還看到衛生局及警方當場把兩名小姐帶走，下個月舉辦活動周，生意勢必還會受到衝擊」。

【新聞歸剛欸】北部酒店妹驚爆染愛滋下場曝！老司機也「中標」剉咧等

北市聯醫昆明防治中心昨(21)說明，「即日起至(30)有風險的民眾可至本院，向工作人員說出「看新聞做篩檢」，即可盡速通關免費匿名篩檢」。