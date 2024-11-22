台積電前董事長劉德音今年股東會後正式退休，在2018年接任職務後讓台積電市值大增4.2倍，持續在半導體業界維持領導地位，預計在11月26日獲頒潘文淵獎。

劉德音在1993年加入台積電，曾在AT＆T、貝爾實驗室及英特爾任職，在台積電期間主導先進技術事業，建立台積電首座8吋晶圓廠，在接任董事長職位後，台積電達成以7奈米製程領先全球。

為了因應ESG需求，在2019年成立台積電企業社會責任委員會，持續在節能減碳技術不計成本的投入，並強調綠色製造推動企業永續，潘文淵獎頒獎典禮將在11月26日舉行。