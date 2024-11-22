世界棒球12強在東京巨蛋開打，22日4強複賽中華隊對上美國隊，以8比2成績輾壓對手，23日關鍵戰役則將再次對上日本隊，除了精彩球賽之外，先前在預賽上，台灣啦啦隊驚豔國際，但在日本場卻看不到女孩們熱情應援，讓日本粉絲感到相當遺憾，甚至表示不用進場，看轉播就好了，不過球場卻出現「超香」意外驚喜。

中華隊挺進東京巨蛋，讓不少球迷相當興奮，可惜的是由於現場沒有提供啦啦隊舞台，因此無法看到備受矚目的台式應援，這讓不少日本粉絲感到相當可惜，還有人認為這樣會減少想要入場的慾望，而放棄購票。怎料，包含峮峮、wendy、妮可、秀秀子、嘎琳、謝艾娜、Jessy在內等女神們紛紛自掏腰包現身觀眾席，替中華隊加油。

台灣啦啦隊女神到東京巨蛋替中華隊應援。（圖／翻攝自passion_sisters_official IG）

東京巨蛋導播也很懂拍，在球賽當中，捕捉台下觀眾時，多次將鏡頭鎖定在台灣啦啦隊身上，注意到自己出現在大螢幕上時，女孩們也站起身，熱舞替台灣選手應援。現場畫面在網路上瘋傳，讓原先放棄買票入場的日本粉絲相當遺憾直呼：「怎麼都來了？」日本粉絲大讚女孩們都很可愛，「台灣拉拉隊的破壞力驚人！」、「真的超好看」，並喊話希望日本也可以有這相同的應援演出。