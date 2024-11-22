最大膽變種台劇《妮波自由式》，開創了台劇嶄新「可以色色的紓壓喜劇」類型，即將大結局，主角群林思宇、張書豪、陸夏各自面對情感與人生的重大挑戰，彼此間的深厚友情，成為他們一次次重新站起來的支柱。林思宇對此同樣感觸極深，認為「能夠遇到其他主角們真的好幸運，擁有這樣一群破防好友，真的是件很美好的事！」

劇中Pony（林思宇飾）自以為是地替小志（張書豪飾）出櫃，使得兩人閨蜜情破裂，當她意識到自己的錯誤後，將有自己簽名的結婚證書送給小志，兩人彼此沒有交談、彷彿又道盡了一切。

《妮波自由式》有許多荒唐情節，海裕芬（左起）、張書豪、莊凱勛、陸夏、林思宇。（紅杉娛樂提供）

而阿軒（陸夏飾）更拋下海后封號，因為喜歡卉芝（劉品言飾）反而決定不招惹她，將一切看在眼裡的Pony，為了好姊妹的幸福和Mama（莊凱勛飾）合作推了阿軒一把，引起阿軒的不諒解，認為不夠勇敢的Pony沒有資格做這件事，沒想到卻粗暴有效的開啟了她和卉芝的戀情。

林思宇（左）和Jeff告別（白梓軒飾）後，決定一人前往巴黎追愛。（紅杉娛樂提供）

全劇結尾彩蛋，透過「Mama」莊凱勛回憶中，揭露主角三人分別流落在AS酒吧的荒唐過去，Pony緊抓Mama「那處」、小志差點失身、阿軒現場吸奶，荒唐初遇場面笑翻眾人，莊凱勛也笑著說：「還好現在大家都沒有長歪，都長成自己喜歡的樣子了。」而結局林思宇隻身一人前往巴黎遇見神祕人物的微妙表情，暗示了第二季可能的發展。製作公司紅杉娛樂果真將投入第二季的開發。