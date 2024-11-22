為偏鄉教育盡一份心力，台中市企業人士22日晚間舉辦慈善義賣餐會，除了畫作、書法等，義賣品還包含名牌包、玉鐲、水晶等，壓軸則是2張周杰倫演唱會門票，主辦單位表示，今天義賣所得將捐贈給財團法人霞光社會福利基金會，協助偏鄉孩童課後銜接教育。

「愛心匯聚、助力偏鄉教育」慈善義賣活動，義賣物品包含畫作等。（林欣儀攝）

名為「愛心匯聚、助力偏鄉教育」的慈善義賣活動，是由企業人士謝淑麗、高瑜婷聯合發起舉辦，並邀請民視當家花旦李沛綾主持，現場陳列義賣物品，品項包羅萬象，除了名牌包、二手衣、玉鐲、水晶球、飾品等，還有作家蔣勳的書法，而最受矚目的則是周杰倫演唱會門票，預計將掀起喊價高潮。

「愛心匯聚、助力偏鄉教育」慈善義賣活動，義賣物品包含畫作、名牌包等。（林欣儀攝）

高瑜婷指出，她與謝淑麗2023年11月間到屏東枋寮，參加霞光基金會舉辦的百雲有霞生命有光活動，經過與全鄉校長的座談，深切感受到偏鄉孩童教育資源不足的情況，就希望能為偏鄉孩童課後銜接教育盡一份心力，經討論後決定發起慈善義賣活動。

主辦單位表示，這場活動邀請約百名同好參加，每人出席餐費5000元，加上義賣所得將全數捐贈霞光基金會，希望義賣達到200萬元目標，能幫助偏鄉孩子活出自我的色彩，也為希望工程盡心力。