113學年度HBL高中籃賽男甲級16強預賽D組，也是最後一組4隊，22日捉對廝殺，能仁家商對上隊史首度晉預賽的永平工商，幾個月前往生的能仁創隊教練「小羊哥」林正明的妻子，前中華女籃後衛國手、能仁女籃總教練劉靜明，親自坐在板凳席最前方、也是林正明生前固定坐的位置，她說，這象徵「小羊哥」精神常在，既是永遠的能仁人、更會永遠保佑能仁籃球隊，打出最佳戰績。

與林正明一樣，也身為能仁女籃創隊教練的劉靜明，105學年曾率隊拿到HBL女乙級冠軍，跟101、102學年能仁在男甲級二連霸相互輝映，107、108學年男籃再接再厲，2度寫下二連霸，連結105第三、106第二，能仁隊史迄今、也是林正明教練生涯的最高峰，109學年起近4季，雖未再打進冠軍賽，仍獲二、三名各1次、第五2次。

94學年起開始挑戰HBL男甲級，即闖四強，且連兩季獲第三的能仁，113學年本季，正值參加甲級第20年，意義非凡，且過去19季，除兩度二連霸共拿4冠，另獲4次亞軍、5次第三、1次第四，外加3次第五、2次第七，即連19季都闖晉八強，委實難能可貴，特別是在現今如同「戰國時代」的HBL男甲級，堪稱一項了不起的成就。

劉靜明說，有這麼出色戰績、紮實基礎，能仁籃球隊一定會繼續努力、壯大，且永續經營，「小羊哥」離開後，她常抽空到球隊替小朋友加油、打氣，今天預賽首戰，她親自坐在這兒，既代表「小羊哥精神」永在，更意味能仁的籃球不墜、肯定會一路走下去。

有師母現場加持，實力明顯較優的能仁，開局很快就熱機，第一節27比16，第二節防守加壓，只讓永平拿7分，上半場50比23，早早底定勝局，後兩節雙方愈無懸念，最終94比45收尾。

能仁12人上場11人得分、4人上雙，中鋒傅雋堯20分、16籃板「雙十」，潘冠志19分、李育誠11分、陳建勳10分，教練李正豪說，雖輕鬆贏球，但外線、防守都還沒很到位，得再調整一下。