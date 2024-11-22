邱軍唱紅台語搖滾歌曲〈運轉人生〉吸引許多網友翻唱，近期推出新單曲〈我不會〉，邀來蕭秉治詞曲創作、製作。他日前拍攝新歌MV，請來熱門影集《影后》飾演流氓的詹懷雲飾演男主角，而在《影后》中飾演謝瓊煖導演女兒TB的李雪飾演女主角，詹懷雲更在MV裸上身，大秀精壯胸腹肌。

邱軍在新歌中熱唱嘶吼高音，挑戰大量的8度音階，大展精湛歌藝。詹懷雲在MV中詮釋一名外表兇悍直播主，在拍攝過程中更霸氣脫衣，大方曬出精壯胸肌、8塊腹肌，相當吸睛，他在劇中發現女友有其他對象時，憤而用直播方式抓姦上網公審女友。

詹懷雲日前力挺邱軍新歌MV，大秀精壯好身材。（索尼音樂提供）

詹懷雲自認第一次演出偏酷狠形象的角色，在表演時有點害羞，敬業的他事前特別做了功課，不只觀看各種直播，還看了大量的抓姦影片，讓邱軍聽聞後，嚇了一跳問：「為什麼？」詹懷雲靦腆說：「看抓姦時都說什麼。」邱軍很感謝詹懷雲的用心，李雪則表示她也是首度演出，從造型到個性都很接地氣的這種角色，對她來說是一大挑戰。