3C配件品牌CASETiFY繼宣布與知名IP POP MART（泡泡瑪特）首次合作，推出以旗下最受歡迎的角色DIMOO為主題的聯名系列後，22日驚喜宣布自11月23日至11月28日，將於台北信義香堤廣場限時打造「DIMOO WORLD x CASETiFY 夢境奇幻樂園」快閃店，延伸 DIMOO WORLD x CASETiFY 聯名系列的雲朵主題，並結合 DIMOO 的夢幻繽紛魅力與 CASETiFY 的創意設計。

CASETiFY獨家推出地區限定DIMOO印花聯名手機殼及電子配件。（CASETiFY提供）

CASETiFY 推出獨家 DIMOO WORLD x CASETiFY 夢幻限量禮盒。（CASETiFY提供）

為慶祝「DIMOO WORLD x CASETiFY 夢境奇幻樂園」正式登場，CASETiFY 更宣布推出兩款地區限定漫畫風格 DIMOO 印花手機殼及電子配件，以及「DIMOO WORLD x CASETiFY 夢幻限量禮盒」；此外，消費者凡於 CASETiFY 台北兩家門市購買任一件DIMOO WORLD x CASETiFY 聯名系列產品，即可獲得「美夢扭蛋體驗券」1張，前往快閃空間隨機轉出「泡泡扭蛋鑰匙圈」1個（數量有限，送完為止），更有盲盒兌換券及打卡禮等多樣活動。