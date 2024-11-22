台南市消防局人員援救受果車內民眾。（民眾提供／寶智華台南傳真）

轎車堆疊慘狀令人怵目驚心。（民眾提供／寶智華台南傳真）

轎車被撞翻，車體嚴重毀損。（民眾提供／寶智華台南傳真）

國道警察排除車禍現場。（民眾提供／寶智華台南傳真）

國道1號北上新營路段289.4公里處，今（22）日下午5時許發生6輛自小客、1輛聯結車追撞事故，其中2輛轎車堆疊、聯結車擠扁轎車車尾，車體零件四散，令人怵目驚心，並造成2人一度受困車中；所幸消防隊迅速將人救出，共將8名傷者送柳營奇美醫院救護，國道警察目前正排除車禍現場中，全案肇事原因及責任由警方調查釐清中。

車禍現場如同車禍大片般，車輛零件四散於內、中、外線車道，其中2輛轎車堆疊擠壓，車體嚴重變形毀損；聯結車從後方撞擊轎車車尾，轎車被擠壓得幾乎只剩半截，驚悚畫面讓人膽戰心驚。

這場車禍嚴重影響交通，造成車流回堵長達數公里。警方接獲報案後，與消防人員迅速出動，派遣救護車與相關器材前往現場展開搶救，並疏導交通。

台南市消防局指出，趕抵現場時，有2人受困車中，所幸都意識清醒，消防隊員以油壓剪破壞車體，迅速將人救出；共計將8名傷者送醫救護。