新台幣本周止血回穩，但股匯仍不平靜，每日盤中上下波動仍逾1角，整周走勢震盪偏貶，累計本周小幅貶值1.27角或0.38％，周線收下連三黑；11月以來已貶值5.62角之多，下周五新台幣收月線，連二黑已成定局。

匯銀主管分析，美國聯準會官員放鷹，加上俄烏局勢升溫，歐元走跌之下，新台幣剛開盤即反應走弱，但隨著台股走揚，匯價逐步轉升，加上出口商接近32.6元價位大肆拋匯「賣壓很厚」，盤中一度開低走高，一度回升至32.508元，但接近32.5元整數時，包括外資、投信及進口商集體現身，開始狂買美元，最終新台幣貶值作收。

匯銀主股表示，近期台股有明顯回漲趨勢，但外資買超視遠遠小於賣超，幾乎是「買一點、賣很多」，也連帶影響匯市走向，外資幾乎都是偏匯出為主，未來新台幣要反彈，除了看美元臉色，外資是否加碼回補台股也是關鍵。

而觀察本周整體亞幣，大致呈現升貶互見，韓元周貶0.54％最弱，新台幣回落0.39％居次，菲律賓披索下跌0.33％、星幣貶0.22％、人民幣貶0.2％、印尼盾貶0.13％，其餘馬來幣升0.27％、泰銖升0.62％，而因地緣緊張，具避險性質的日圓強漲0.68％。

外匯交易員認為，近期亞幣齊步走，升貶方向並未脫鉤，下周要持續留意俄烏戰事有無繼續升溫，預計市場仍要消化幾個交易日，以及觀察聯準會官員發言，假如持續放鷹，將推升美元偏多行情，新台幣暫時還是偏弱盤整為主。

交易員也提到，本周新台幣震盪趨穩，相較上周是上沖下洗，本周大致在32.4～32.6元區間徘徊，目前回貶至32.6元附近，來到相對高點位置，而下周又有美國感恩節可能放假，預計市場可能又要轉趨震盪，美元指數走到目前高位，多頭也有可能開始獲利了結。