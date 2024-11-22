日本知名建築師安藤忠雄海外第2座「童書之森」兒童圖書館將落腳台中，台中市長盧秀燕22日下午與安藤忠雄連線簽約，宣告將在緊鄰秋紅谷的公園用地興建「童書之森．台中」，預計2026年完成。安藤忠雄並說，希望孩子透過閱讀重新建構思考模式，面對未來更多困難。

日本知名建築師安藤忠雄近年在日本海內、外規畫多座兒童圖書館，中市文化局22日下午舉辦記者會，由台中市長盧秀燕（左五）宣告安藤忠雄海外第2座「童書之森」兒童圖書館即將落腳台中。（潘虹恩攝）

安藤忠雄2022年曾提到想在台灣蓋1座兒童圖書館且不收設計費，消息一出全台多縣市表態歡迎，經台中市府積極爭取、忠泰建設董事長李忠義父子檔協助牽線，終於爭取到安藤忠雄同意。盧秀燕與李忠義22日下午與安藤忠雄遠端連線簽約，宣告安藤忠雄海外第2座「童書之森」兒童圖書館落腳台中。

日本知名建築師安藤忠雄近年在日本海內、外規畫多座兒童圖書館，中市文化局22日下午舉辦記者會，由台中市長盧秀燕（左五）宣告安藤忠雄海外第2座「童書之森」兒童圖書館即將落腳台中。（潘虹恩攝）

盧秀燕表示，安藤忠雄兩年前宣布要為台灣設計1座兒童圖書館，她一聽到消息就決定「一定要爭取到」，感謝市府團隊與李忠義父子檔共同促成美事；此次選址選定台中市最精華的「心臟地帶」，秋紅谷旁約市值55億元的土地，期望在2026年完成圖書館的興建。

盧秀燕說，「童書之森．台中」是日本海外、東亞第1座「童書之森」，也是台中第50座圖書館，設計概念圍繞著孩子們感興趣的主題，引導孩童親近探索知識，並培養豐富的創造力，讓閱讀種子在台中萌芽茁壯。

安藤忠雄表示，台灣半導體領先全球，是台灣大家的努力，但也希望台灣下一代孩子不光為台灣思考，也要為世界擔起責任；現在時代太過依賴手機，孩子們應有更多時間用頭腦來閱讀，重新建構思考模式，孩子也更有能力面對未來更多的困難。

「童書之森．台中」規畫地坐落在台灣大道與河南路交界的公園用地，緊鄰秋紅谷，基地面積達5000多平方公尺，圖書館以森林包覆的橢圓形建築為主要特色，並以清水模為主要的工法材料，透過環繞式的書牆設計，豐富孩子們的空間體驗。