英國恒理環球顧問事務所有限公司「Henley & Partners」近期公布2024年全球最強護照的排名，台灣免簽國（Visa-free destinations）雖然從145個降低到141個，但由於其他國家也互有增減，名次從去年的35名升到34名，與秘魯並列。新加坡則以195個免簽國獨居第一。

從Henley & Partners官網數據可以看到，最新的「亨利護照指數」（Henley Passport Index，HPI）顯示，新加坡護照以享有195個免簽國成為榜首，其後的芬蘭、法國、德國、義大利、日本、南韓、西班牙護照都有192個「免簽目的地數量」。

另外台灣護照免簽國從145個降到141個，和秘魯一同排在34名，較2023年前進一名。另美國護照免簽則有186個、加拿大護照免簽187個、澳洲護照免簽189個。

據了解，「亨利護照指數」19年來都是根據國際航空運輸協會 (International Air Transport Association，IATA) 獨家數據進行追蹤，每月更新一次，是評估各地護照在全球範圍中的重要參考之一。