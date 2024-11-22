金馬執委會22日舉行第61屆金馬獎入圍午宴，為隔天登場的金馬獎頒獎典禮暖身。同時也率先頒發本屆金馬獎觀眾票選獎最佳影片，由《漂亮朋友》奪下；國際影評人費比西獎則由《空房間裡的女人》獲得。

今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動於花蓮、新竹、台南三地同時舉辦，總共徵選了483位觀眾，完整觀賞完5部入圍最佳劇情片《從今以後》、《鬼才之道》、《默視錄》、《一部未完成的電影》、《漂亮朋友》後，才能投票選出心目中的最佳影片，結果由耿軍導演的《漂亮朋友》勝出。

2024國際影評人費比西獎得主為《空房間裡的女人》導演邱陽。（金馬提供）

「國際影評人費比西獎」起源於1930年正式成立的國際影評人協會，以推廣電影藝術為使命，鼓勵了無數傑出的電影，也建立起它的權威性。它在金馬獎以鼓勵年輕、傑出的華語電影新銳為目標。本屆入選影片包括《空房間裡的女人》、《春行》、《莎莉》、《三個羯子》、《白衣蒼狗》、《蟲》、《我談的那場戀愛》、《武替道》共8部。

評審由日本影評人與獨立策展人槻舘南菜子、西班牙影評人伊娃佩德羅、電影與藝術評論人徐明瀚擔任，三人選出的得主為邱陽執導的《空房間裡的女人》。評審認為，《空房間裡的女人》塑造了在既有亞洲女性形象之外的可能，呈現女性於各種惡劣形勢下的自覺與決斷。從高度完成的形式美學中，得見導演內在創作動機的強度與必要性。從具體空間框限的困鎖與逸離，到無形社會暴力的籠罩與掙脫，在編導與攝製皆完成了高度精巧的辯證，深具展望性。