韓國青春校園電影《FIGHTING！女孩們》由女團出身的人氣女星李惠利，聯手實力派女星朴世婉及以《MOBING異能》爆紅亞洲的李政河共同演出。為了電影練啦啦隊舞，幾位女孩們在半年的時間裡累積了好感情與默契，李惠利感性表示，拍完電影後感覺自己像是又經歷了一次美好的青春，她更動用自己的黃金人脈，請來(G)I-DLE的成員薇娟在片中客串演出彩蛋，帶給影迷驚喜。

《FIGHTING！女孩們》中，李惠利率領朴世婉、趙妸㛦以及崔智秀、白河利、權愈娜、廉志映、朴孝恩等人組成啦啦隊社團「千禧年女孩」，跳出充滿爆發力的舞蹈，由於跳啦啦隊舞的場面採一鏡到底拍攝，也加深了舞蹈的難度，成員們事前練習了3個月，加上3個月的拍攝期，她們逐漸成長為默契極佳的團隊。

16歲就出道的李惠利，以往在拍攝現場總是年紀最小的「忙內」，但是這次在《FIGHTING！女孩們》劇組中，現年30歲的她成了引領妹妹們的大姊「歐膩」，她透露練舞時為了讓大家繃緊神經，她偶爾必須扮黑臉嚴厲地指導，但幸好這群小妹妹們都懂得她的用心良苦。

韓國電影《FIGHTING！女孩們》於11月22日上映。（華映提供）

臨近殺青時，啦啦隊成員們聚在一起，把拍戲這段時間累積在心裡的話全都毫無保留地說了出來，說著說著還抱著彼此大哭，殺青後，她們也買了友情戒指，現在也保持著聯繫，她們本來還興致高昂地想組團報名啦啦隊比賽，甚至都討論到編舞細節了，但最終因為行程湊不攏只好取消參賽計畫，

除了李惠利、朴世婉、趙妸㛦以外，其他幾位啦啦隊團員都是沒有太多演出經驗的新生代演員，朴世婉也感受到了明顯的世代差距，她笑說：「她們好像有永遠用不完的精力，每次拍完跳舞的戲，我都會癱坐在原地，她們卻總是很開心地跑過去聚在一起重看畫面，有時還會傳訊息邀我一起玩狼人殺遊戲，但我實在太累了去不了，有次她們說要聚餐，我到了以後發現桌上就只有可樂和炸雞，沒有啤酒跟其他酒精飲料，真的是一群單純又可愛的妹妹們。」

在演藝圈中人緣極佳的李惠利，這次也透過《FIGHTING！女孩們》展現了她的黃金人脈，電影首映會上不僅圈內好友BLACKPINK成員Jisoo以及當紅人氣男星邊佑錫、張基龍等人都親自到場支持，她更找來(G)I-DLE的成員薇娟客串演出電影。

導演朴範秀透露當時希望在片尾安排彩蛋，好帶給影迷更加有趣的餘韻，李惠利便向劇組推薦了(G)I-DLE的成員薇娟，她不僅擁有高人氣，而且從未演出過電影，對影迷來說新鮮感十足，果然最後帶給許多觀眾大驚喜。