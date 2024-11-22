桃園市長張善政邀集竹竹苗縣市首長以及竹科管理局辦理「桃竹苗大矽谷推動方案研商會議」。據了解，會議中針對產業用地、交通2需求，希望中央協助。如新竹大輕軌需要交通部，或是國土計畫也需要內政部協助。

據了解，竹竹苗首長在會議正式開始後隨即主動提出，未來希望由張善政擔任與中央協調的總窗口，向中央爭取桃竹竹苗所需要的相關協助。張善政也在會中總結，首先須建立推動大矽谷計畫的組織架構。會議中張善政表示，桃竹苗大矽谷計畫，在中央不是只有國發會的事，捷運、新竹大輕軌計畫也牽涉到交通部、國土計畫則是內政部，還有像是經濟部、教育部與環境部，都必須一起積極參與。

張善政會中也說，必須要建立類似綠色通道的機制。大矽谷計畫中，許多共通性的問題，國科會是第一關，後面會進到國發會，不管是重大計畫認定，或是內政部對於國土計畫的審定，應該要有綠色通道的概念，不要跟其他案子和在一起，才會有效率。各縣市也可以採取類似的做法，在大矽谷的大帽子下，讓行政效率加快。

希望中央協助事項，會議中也有初步的共識。主要是針對產業用地與交通兩大需求。在用地方面，首先，針對科學園區，建請中央將地方建議方案納入科學園區範圍，滿足園區擴大需求；請中央將地方配合提案認定國家重大建設；加速都計變更審議。針對報編中園區，也加速審議。並補助既有園區與都市計畫工業區公共設施優化所需相關經費。針對非都市土地立法增加用地變更回饋及容積獎勵機制；於工業區立體化精進方案，增加非都市土地容積獎勵及回饋機制。

會議中，包括大新竹輕軌紅藍線整合、科學園區周邊聯外交通建設改善等，都需要中央協助。