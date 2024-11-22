「國民初戀」丁海寅睽違一年於23日舉行一連兩場粉絲見面會，之前他在社群曬出健身影片大受迴響，22日接受媒體訪問時，他害羞自曝手機裡確實有不少「私密照」，自認最美的部分是小手臂，肌肉線條非常明顯，「有機會陸續會上傳跟大家分享」！

36歲的他被譽為「童顏男神」，他分享自己的保養秘訣，隨著年齡增加，有逐漸慢慢變老的感覺，「我覺得睡眠品質非常重要，需要充分休息、補充水分，食物方面則避免吃過鹹和澱粉類，這對皮膚有幫助」。

過去他飾演的軍人、警察還有囚犯角色，穿過各種制服，各個都大紅，被問到最喜歡哪種造型？他則說，印象最深刻的是軍服，軍人服裝看起來很舒適，演戲的時候不用擔心有沒有皺摺，但他也希望之後可以多演一些沒有演繹過的職業。

丁海寅來台舉行見面會，22日抵台受訪，透露媽媽也跟著來了。（圖／讀者提供）

而他今年作品推出時間接近，他說，今年上映一部電影跟戲劇，在很近的時間跟粉絲見面，兩部是不同類型的角色演出，「對我是非常重要的一年，一個詞回顧的話是『丁海寅的黑白之年』，黑的部分是《辣手警探2》角色比較黑色，《媽媽朋友的兒子》就是比較白色」。另外，在《媽朋兒》中被媽媽炫耀給街坊鄰居，實際上他本人的媽媽並不太會炫耀，「但如果媽媽跟身邊人炫耀，我不會阻止」，他也透露這回媽媽有跟著來台灣，對他來說意義重大。

至於最近不少日韓演員與台灣合作，有沒有想合作的台灣演員？他透露，和劉以豪有比較好的關係，之前粉絲見面會他有送花，因此要趁這次表達謝意，希望有機會可以一起合作。另外，談到這次見面會，他也表示，在粉絲要求下加場，可以趁機表達更多元的個性，並且特別準備了中文「有你才有我！」準備開撩粉絲。