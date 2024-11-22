台北市環保局徐世勲日前請命，向中央爭取提高《地方機關清潔人員清潔獎金支給要點》清潔獎金上限，增加「首都加給」給清潔人員。台北市議員陳炳甫22日表示，請台北市長蔣萬安赴行政院會時向中央爭取。蔣萬安說，將積極爭取。

陳炳甫表示，北市清潔隊和基層員警不管風吹日曬雨淋都要執勤很辛苦，過去他曾替環保局爭取2015年4月清潔獎金從6000元提升至8000元；2016年爭取汰換屆齡清潔公務車；2022年中央將清潔獎金提高至1萬元，並建議市府給到上限。

陳炳甫解釋，北市實施「垃圾不落地」政策，清潔車若是晚幾分到達定點，有些民眾就會對清潔人員惡言相向，而且台北陳抗特別多，第一線警察維持秩序，活動結束後，在民眾看不到的是清潔隊出動掃垃圾，坦言北市清潔隊真的比其他縣市辛苦，因為清潔獎金法規是全國一致，但在中央母法未改前，地方無法加發獎金，

蔣萬安回應，他非常重視清潔隊員的權益，清潔隊員確實非常辛苦，也謝謝議員幾次質詢積極發聲，讓清潔獎金從原本8000元調漲到1萬元，駕駛安全獎金也給予1500元，另修訂團體協約，從過年、端午節、中秋節到現在加上清明節，都是加一補一。

至於爭取首都加給，蔣萬安表示，將積極跟中央加給，因為北市清潔隊員確實也很辛苦，市內有很多活動，包含跨年、陳抗等，後續清潔隊員要非常辛苦恢復市容，會來積極爭取。