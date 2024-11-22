31歲啦啦隊女神陳伊，臉蛋精緻笑容甜美，笑起來時經常露出超萌虎牙，因此擁有「虎牙甜心」封號，在IG上有高達52萬粉絲追蹤的高人氣。近日她飛往泰國旅遊解放好身材，讓許多網友們大飽眼福。

日前陳伊透過IG更新多張旅遊辣照，畫面中可見她一身白藍色滾邊設計的比基尼，下半身穿著丁字泳褲，在絕美泳池邊隨意擺拍，隔著水波露出零贅肉小蠻腰、逆天大長腿見客。

陳伊泰國旅遊，曬出比基尼辣照。（圖/ 翻攝自陳伊 IG）

陳伊一雙無辜大眼睛對著鏡頭放電，加上招牌虎牙甜笑相當可愛迷人，整個人散發出青春活力氛圍。其中一張照片，雙手一抬炸出傲人上圍，深邃事業線呼之欲出，一轉身坐在泳池邊上美背、翹臀全都露，泳裝背面綁帶設計增添幾分性感。

另外，也有網友注意到泳裝上印著卡通圖案的可愛亮點，與不科學好身材形成反差。可鹽可甜模樣曝光後，立刻讓大批粉絲秒被融化，湧入留言區大讚：「比基尼伊伊女神好美好辣」、「那個卡稱」、「這套泳衣穿起來好看」、「好辣好可愛」、「寶貝真好看」、「美女身材太辣了好漂亮」、「身材太好了吧」、「這件好可愛」。