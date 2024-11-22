《媽的多重宇宙》團隊受邀來台擔任金馬嘉賓，奧斯卡最佳男配角關繼威、最佳導演獎關家永、王慶22日接受媒體訪問，關繼威透露，自己在1985年首度參加金馬獎，當時遇到周潤發，「他笑得很溫暖，我記得他說他看過《魔宮傳奇》，我等了將近四十年，才終於等到金馬再次邀請我」！

他表示，受到金馬邀請的時候很開心，「因為代表我可以來台灣，我很喜歡台灣，每次來都很開心，有種親切感，就像是回家，也期待和影迷再見」。而被邀請參加大師課，他則說很意外，「一直覺得自己沒有資格，不過這次我會跟大家介紹我對電影的喜愛，也可以向觀眾學習」。

關繼威睽違40年重返金馬獎。（羅永銘攝）

另外，他回憶拍攝《媽的多重宇宙》時，團隊有不少台灣人，裡面有不少台灣元素，一直覺得說不定有機會可以到台灣，沒想到如今真的實現。

關家永這次則是首度參加金馬，他說：「我媽來自台北，小時候來過幾次，這是第一次帶著5歲兒子回台，很興奮，期待兒子會在這裡有新發現。」被問到得奧斯卡獎後，生活有沒有什麼改變？他笑說，沒改變，兒子也才不管你有沒有奧斯卡獎，但以前是覺得沒人會看自己的電影所以敢拍，現在變成有不小壓力。

而王慶的爸爸是台灣人、媽媽是美國人，他笑說，「媽媽在奧斯卡獎上沒有很興奮，但當他分享自己將要來參加金馬獎的時候，媽媽反而用中文激動地說『哇，恭喜你，恭喜你』，所以我能來這全家都很開心」。