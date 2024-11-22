房市信用管制已見效？10月六都買賣移轉棟數驟減，同步反映在銀行房貸數據上，中央銀行22日公布10月五大銀行新承作房貸金額，單月大幅驟減234.23億元，僅剩876.23億元，創下今年3月以來新低水準。央行官員表示，政府健全房市措施持續發酵，近兩個月都出現抑制效果，加上10月有颱風假使工作天數減少，也是新增房貸餘額下滑主因。

央行公布今年10月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率升為2.129％，較9月的2.146％下降0.017個百分點；至於國人關注的房貸利率則上升0.011個百分點至2.201％。

官員表示，10月六都買賣移轉棟數月減13.91％、年減6.59％，且觀察信義房屋的大台北房價月指數，10月雙北地區房價月減1.64％、年增9.78％，月減幅擴大、年增率也有放緩跡象，近期房市價量都有降溫趨勢。

央行統計也指出，10月新青安房貸占五大銀行新承做房貸比重已下滑至32.64％，續創去年9月以來新低，也是自6月高點的40.92％一路滑落，已連續四月下滑。另根據聯徵中心資料，統計至9月止，自住占整體房貸餘額比重則達89.06％。

官員強調，政府各部會健全房市持續發酵中，包括央行在8月對國銀道德勸說，以及9月推出第七波信用管制，加上銀行面對銀行法72-2條對於不動產放款的限制，各部會方案陸續見效，對近一兩個月價量都有抑制效果；但10月有颱風假導致工作天數減少，可能使房屋買賣及申貸件數後延，要觀察是否遞延至11月。

至於10月房貸利率上修至2.201％，創下2009年1月以來新高。官員分析，部分銀行確實有調升非首購族的房貸利率，也針對信用條件相對較差的客戶，進行較高的風險控管，反映到利率調升的情況，加權後使10月利率較上月高。

媒體追問房市是否明確出現降溫信號，官員並未說死，強調房市變動不像股市那麼迅速反應，央行仍需要時間觀察其變化，後續要解讀更多數據，將有更準確判斷。